Maradona jr: “Maksimovic non può giocare in questo momento, vi spiego il perché”

Questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione “Arena Maradona“, il primogenito del Pibe de Oro Maradona jr. Il figlio si è soffermato sulla prestazione del difensore serbo e sul periodo non semplice che sta attraversando Gattuso e la squadra. Di seguito le dichiarazioni rilasciate:

SU MAKSIMOVIC – “Conosco bene le dinamiche del calcio, Nikola è in scadenza di contratto e gli errori che ha commesso ieri al Mapei sono frutto della scarsa lucidità. Non voglio infierire sul ragazzo ma sarebbe meglio fare altre scelte“

SU GATTUSO E LA SQUADRA – “Non riesco a capire perché dover adattare un destro come Hysaj a sinistra quando hai a disposizione un mancino naturale come Ghoulam. Il Napoli non mi è dispiaciuto nel complesso ieri, ma gli errori commessi nel finale non sono accettabili, per questo motivo comprendo la rabbia di Lorenzo nel finale, sono fiero di avere un capitano così“.