L’Inter vince al Tardini e si porta a +6 dal Milan. I nerazzurri si avvicinano allo scudetto!

L’Inter, dopo un primo tempo equilibrato, vince al Tardini per 1-2 contro un Parma sempre di più in difficolta. I nerazzurri sono passati in vantaggio con Sanchez che ha firmato anche la rete del raddoppio, tutto ciò nel giro di solamente 8 minuti. Il Parma prova a rispondere e trova la rete dell’1-2 al 71esimo con un super gol di Hernani. I nerazzurri si portano a +6 dal Milan e adesso lo scudetto si avvicina sempre di più! Invece il Parma rischia di lottare a fine anno per la salvezza con il Cagliari che si allontana