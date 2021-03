Lazio-Torino, riaperta la diatriba di Juve-Napoli: Lotito ha scelto che linea seguire!

Con Lazio-Torino – non disputata perché l’Asl ha bloccato il Torino per la trasferta di Roma causa focolaio Covid e quindi squadra che non si è presentata all’Olimpico – è come se si fosse (forse senza se) riaperta la diatriba su Juventus-Napoli. La situazione è la stessa, ma con decisioni diverse. Ad esempio, la Lazio, a differenza della Juventus – nel procedimento di Juve-Napoli – si costituirà in giudizio. Quindi parteciperebbe, eventualmente, come attore protagonista del procedimento della giustizia sportiva. Se invece non dovesse essere assegnato il 3-0 a tavolino, a fare ricorso alla Corte Sportiva, poi al Collegio di Garanzia ed eventualmente anche al Tar, sarà proprio la società di Lotito. Lo riporta il Messaggero.