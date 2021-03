KKN – Russo: “I rigori che sono stati concessi sono tutti e tre sacrosanti. Il rigore su Politano non c’è”

Carmine Russo, ex arbitro della CAN A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di ieri e della direzione da parte dell’arbitro Marini. L’ex arbitro ha fatto i complimenti a Marini, esordiente in serie A, ed ha parlato anche dell’episodio di Poltano: “Il rigore su Politano non c’è. Il capitano del Sassuolo ha usato benissimo il corpo e con un pizzico di esperienza ha fermato regolarmente Politano. I rigori che sono stati concessi sono tutti e tre sacrosanti, Marini è stato impeccabile!”