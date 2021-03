Il Mattino – La difesa torna a subire troppe reti, errori continui

La difesa azzurra era una delle poche certezze in questa stagione e si sta sgretolando partita dopo partita.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, al rendimento che cita ben 4 partite con porta inviolata in casa, non corrisponde lo stesso numero in trasferta dove le statistiche sono decisamente peggiori. Le conseguenze degli errori individuali sono palesi e la prova di Maksimovic è uno degli esempi che possiamo analizzare per corroborare la nostra tesi principale. L’autorete che porta il Sassuolo in in vantaggio e ben due occasioni mancate in attacco crocifiggono la prova insufficiente del serbo.

Kostas Manolas dilapida il prezioso vantaggio di Insigne su rigore con un’ingenuità non da calciatore dal suo calibro e con un’esperienza nel settore calcistico da svariati anni. Trascina a terra Haraslin mentre il calciatore si stava dirigendo verso la fine del campo. Un errore gravissimo che vale ben due punti ai partenopei nella lotta alla Champions e a quel quarto posto che salverebbe una stagione fino ad ora fallimentare. E’ pesata troppo l’assenza di Koulibaly, che si conferma elemento insostituibile del reparto difensivo.

La difesa, dunque, non è più una certezza.