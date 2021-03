CorrMezz – Mertens e Zielinski affaticati e sostituiti: il recupero

Gli azzurri Dries Mertens e Piotr Zielinski sono stati entrambi sostituiti nel secondo tempo per un leggero affaticamento.

Come ha precisato l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, non sarebbe nulla di grave per i due calciatori azzurri: da oggi si capiranno le condizioni fisiche dei due calciatori che avranno tempo per recuperare ed esserci domenica al Maradona contro il Bologna di Mihajlovic. I due calciatori sono indispensabili per il Napoli e contro il Bologna la loro presenza sarà importantissima.

I partenopei sono chiamati a vincere assolutamente per prepararsi al prossimo giro infernale che non permetterà al Napoli di recuperare tante energie. L’infermeria si sta svuotando, l’obiettivo è arrivare alla sfida con il Milan con la squadra quasi al completo. Si attendono novità già dai prossimi giorni.