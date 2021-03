L’editorialista di Repubblica, Antonio Corbo, ha commentato così il pareggio di ieri sera contro il Sassuolo:

“La stagione del Napoli è strana, infatti sembra avere delle buone intenzioni ma idee confuse. La qualificazione Champions è fondamentale per evitare per il calo del bilancio. Dopo 44 punti in 23 partite, il Napoli deve alzare la media punti da 1,86 a 2,28, perchè se l’obiettivo è il quarto posto servono almeno 76 punti. Tutto ciò è difficile”