Condò “Il Napoli non riesce a risollevarsi”

Il noto giornalista Paolo Condò, ha commentato sul quotidiano la Repubblica l’ennesimo passo falso del Napoli soffermandosi sul trittico di partite proibitive che gli azzurri dovranno affrontare.

Ecco quanto dichiarato: “Più della metà del campionato ha ribadito che il Napoli fa fatica a rialzarsi, anche quando i tre punti sembrano essere a portata di mano come ieri sera. Il quarto posto si allontana sempre di più e tra due settimana ci saranno tre partite in otto giorni molto difficili: Milan, il recupero con la Juve e la Roma. Sicuramente una possibilità per rinascere ancora una volta, ma attenzione al Verona di Juric che sta andando veramente forte“.