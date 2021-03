CdM su Sassuolo-Napoli: “Sulle spalle di Manolas l’errore più grave! Ma la gestione cambi?”

Prestazione imbarazzante quella di ieri sera al Mapei della difesa del Napoli. La retroguardia azzurra ha “aiutato”, letteralmente, il Sassuolo di De Zerbi nelle proprie realizzazioni. Sulle spalle di Manolas l’errore più grave della partita. Perché è entrato a pochi minuti dalla fine di una partita in bilico dopo un mese di stop? La gestione dei cambi ha influito negativamente anche in altre occasioni. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Manolas fa il fallo da rigore, ma il suo complice è Bakayoko nell’azione disgraziata che porta poi al rigore per il Sassuolo. Capita, sicuramente. Ma il Napoli soffre di queste amnesie troppo spesso, e visti gli autori del Mapei Stadium, è legittimo chiedersi se certi cambi a pochi minuti dalla fine erano poi così impellenti. Un difensore come Manolas che non gioca da un mese può avere la mente lucida e concentrata per entrare in una gara combattuta e con il Sassuolo ancora in pressione? Maksimovic aveva fatto non bene (un regalo l’autogol nel primo tempo e tante deviazioni in angolo evitabili), ma se resta in campo fino al 41esimo forse può resistere in battaglia altri quattro minuti. Con il senno del poi è tutto più semplice, ma anche a Bergamo contro l’Atalanta era stato fatale il cambio di un difensore centrale nei minuti finali. Il Napoli è in silenzio stampa, Gattuso (unico deputato alle scelte) non può spiegare i motivi dell’avvicendamento”.