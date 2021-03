Carboni, ex ds Valencia: “Solo ora si sta rivalutando l’operato di Benìtez”

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto l’ex direttore del Valencia Amedeo Carboni durante la permanenza di Rafa Benìtez. Quest’ultimo ha commentato l’operato al Napoli del tecnico spagnolo facendo il quadro della rosa attuale azzurra:

“In questo Napoli mancano i campioni che ti fanno fare il salto di qualità. Solo ora, in tanti riconoscono il valore del lavoro svolto da Benìtez. Ha portato dei fuoriclasse e nonostante questo subì critiche immeritate“. Inoltre Carboni ha rilasciato un parere su Fabian: “E’ un giocatore importante, in molte occasioni è stato schierato in un ruolo non congeniale alle sue caratteristiche“