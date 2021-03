Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A ed ora moviolista presso la trasmissione di Tiki Taka, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, un’emittente partenopea e ha commentato l’arbitraggio di ieri di Sassuolo-Napoli, arbitraggio che ha causato molte polemiche. Queste le parole di Bergonzi:

“Se l’arbitro imposta un arbitraggio all’inglese, non può fischiare all’ultimo quel rigore, anche se c’è. I rigori assegnati sono tutti netti, anzi manca solo quello su Politano: l’intervento di Ferrari era falloso e l’arbitro doveva punirlo con il calcio di rigore, ma purtroppo ha visto diversamente. Sul goal di Insigne non si può dir nulla: la tecnologia è precisa al 100% e la posizione di Insigne è in fuorigioco”.

Poi, sulle parole di Orsato, ha detto:

“Gli arbitri erano fermi al Medioevo non potendo parlare con la stampa, ma per fortuna Trentalange, il nuovo presidente, ha dato un’apertura ai media. Sulle parole di Orsato non ho nulla da aggiungere, se non che neppure lui sa perché non ha più arbitrato l’Inter”.