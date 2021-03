Ancelotti ha lasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto estrapolato:

“I giocatori che ho allenato li seguo ancora. Non hanno la mia esperienza ma questo è un dettaglio positivo perché significa che sono più giovani. Spesso parlo a telefono con Pirlo e Gattuso e per me, hanno tutte le componenti per risolvere i problemi delle loro squadre. Molto spesso però, parlo anche e soprattutto con Pippo Inzaghi, sono molto legato a lui. Spero che lo scudetto lo vinca il Milan nonostante sia molto difficile.