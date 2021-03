Venerato anticipa: “Gattuso ha scelto il 4-3-3, preferito Hysaj”

Ciro Venerato, giornalista della Rai ha sciolto quelli che dovrebbero essere gli ultimi dubbi di formazione per Sassuolo Napoli che si giocherà alle 18:30

Le sue parole:

“Il mister calabrese partirà ancora una volta con il 4-3-3. Il ballottaggio per la porta è stato risolto. Alex Meret ancora preferito ad Ospina, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Hysaj a sinistra. In mezzo spazio a Demme con Fabiàn e Zielinski, mentre in attacco ci sarà il tridente Politano, Insigne e Mertens“.

In maniera inaspettata quindi, il giornalista ha tenuto fuori Fouzi Ghoulam, pronosticato titolare da molte testate giornalistiche; si dovrebbe vedere Demme, dopo molte giornate fuori per infortunio il centrocampista tedesco dovrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Bakayoko.