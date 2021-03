ULTIM’ORA – Il Torino ha presentato il ricorso per la partita con la Lazio

Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino. Anche il Torino, così come fu per il Napoli, farà ricorso per recuperare la partita non giocata con la Lazio. Nel giorno in cui il caso analogo di Juventus Napoli si è risolto con il concordamento della data per recuperare la partita, se ne apre un altro.