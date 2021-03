Tuttosport – Il Napoli a Reggio Emilia per invertire il trend negativo in trasferta

L’edizione odierna di Tuttosport ha realizzato un focus sulle ultime prestazioni esterne del Napoli sottolineando come nell’ultimo periodo il trend sia negativo.

La squadra di Gattuso, ha realizzato 6 sconfitte nelle ultime 6 trasferte; l’ultima vittoria lontano dal Maradona risale al 10 gennaio, quando gli azzurri tornarono vittoriosi da Udine per 2-1 con il successo acciuffato all’ultimo respiro con colpo di testa di Bakayoko. Il Napoli dunque non trova la vittoria in trasferta da quasi due mesi e questo trend deve essere assolutamente ribaltato prendendo in considerazione non solo la partita di oggi con il Sassuolo ma soprattutto le 3 trasferte in 7 giorni nella prossima settimana con Milan, Juventus e Roma.