Serie A – I risultati della serata: Diawara in extremis, Atalanta a valanga. Pari a San Siro e Marassi

Si sono appena concluse le 6 partite di questa 25esima giornata di Serie A andate in scena alle 20:45. Tra i vari risultati si registra la grande vittoria dell’Atalanta ai danni di un Crotone che sembra destinato alla retrocessione, così come il pareggio casalingo del Milan contro l’Udinese, con i rossoneri vicinissimi alla sconfitta. A Firenze, alla vigilia dell’anniversario della scomparsa di Davide Astori, la Fiorentina perde in extremis contro la Roma grazie ad una rete dell’ex Napoli Diawara. Brutta sconfitta anche per il Benevento, mentre a Genova il derby della lanterna finisce 1-1. Di seguito tutti i risultati:

Atalanta-Crotone 5-1

MARCATORI: 12′ Gosens (ATA), 23′ Simy (CRO), 48′ Palomino (ATA), 50′ Muriel (ATA), 58′ Ilicic (ATA), 84′ Miranchuk (ATA)

Genoa-Sampdoria 1-1

MARCATORI: 52′ Zappacosta (GEN), 77′ Tonelli (SAM)

Benevento-Verona 0-3

MARCATORI: 25′ Faraoni, 34′ Aut. Foulon, 50′ Lasagna

Fiorentina-Roma 1-2

MARCATORI: 48′ Spinazzola (ROM), 60′ Aut. Spinazzola (FIO), 88′ Diawara (ROM)

Milan-Udinese 1-1

MARCATORI: 68′ Becao (UDI), 97′ Kessie rig. (MIL)

Cagliari-Bologna 1-0

MARCATORI: 19′ Rugani