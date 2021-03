Su Radio CRC è intervenuto il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, che ha parlato di Roberto De Zerbi e di un’eventuale arrivo al Napoli:

“Il Napoli sta giovando del ritorno di Mertens. In attacco gli azzurri possono contare su tanti calciatori bravi, ma in zona gol nessuno è concreto quanto Mertens. De Zerbi? È un allenatore che mi piace molto. lo vedrei molto bene a Napoli. De Zerbi ha bisogno di una piazza che lo stimoli continuamente e che non lo coccoli sempre come succede al Sassuolo”.