PSG, un ex Juve positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa Psg: infatti secondo quanto riportato da Il Messagero, Moise Kean è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato in vista del turno infrasettimanale contro il Bordeaux. L’attaccante italiano si trova già in isolamento fiduciario e sarà costretto a saltare anche l’ottavo di ritorno contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo al Parco dei Principi.

A renderlo noto, è stato il club parigino con un comunicato emesso sui profili social della squadra:

“Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolament et est soumis au protocole sanitaire approprié“.