Per invertire la rotta serve continuità, Sassuolo e Bologna le due più importanti

Il Napoli è chiamato ad un tour de force che porta a 5 giornate di campionato in 2 settimane di cui 4 in trasferta per decidere presente e futuro di società e squadra in quanto da queste due settimane passa il treno Champions.



Gli azzurri dovranno affrontare una settimana infernale con trasferte a Milano, Torino e Roma rispettivamente con Milan, Juventus e Roma che decideranno quale sarà dimensione e destino della squadra di Gattuso sia per questa stagione che per la prossima perchè se il Napoli non dovesse arrivare tra le prime quattro potrebbe subire un ridimensionamento non da poco e sarebbe costretto a vendere pezzi importanti della rosa.

Gli azzurri però per arrivare a giocarsi tutto in quella settimana devono obbligatoriamente vincere con le due emiliane, Sassuolo e Bologna che all’andata hanno seriamente messo in difficoltà la squadra di Gattuso e che daranno tutto loro stesse per dare continuità al loro progetto tecnico contro una squadra di livello. Agli azzurri è mancata fino ad ora continuità con le “piccole” e soprattutto è mancata la capacità di saper impostare e gestire ritmi di un match nella sua completezza, inoltre la squadra partenopea molte volte ha sbagliato le partite dove gli stimoli non erano evidenti ed immediati come nelle partite di cartello, quindi possiamo dire che le partite di oggi e di domenica saranno ancora più importanti della settimana che verrà in quanto se il Napoli vuole partecipare alla prossima Champions League deve dimostrare di non sprecare occasioni e queste due partite sono occasioni ghiottissime.