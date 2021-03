Osimhen ancora ai box, ma per poco. Dopo la botta alla testa rimediata a Bergamo contro l’Atalanta, l’attaccante nigeriano ha subito uno stop forzato e anche oggi non è stato convocato per la trasferta di Reggio Emilia.

Proseguirà la sua tabella personalizzata in attesa del semaforo verde per gli allenamenti di gruppo. Potrebbe arrivare venerdì dopo ulteriori esami. Nel mirino c’ è il match di domenica al Maradona contro il Bologna. Osimhen vorrebbe esserci e magari interrompere il suo digiuno.

Fonte: Repubblica