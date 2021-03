Orsi: “Sarri al Napoli non mi convince, potrebbe esserci un grande rischio”

Fernando Orsi, ex portiere ed ora opinionista e commentatore di Sky, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri a Napoli definendosi non molto contento.

Le sue parole:

“Sarri al Napoli? I cavalli di ritorno non mi sono mai piaciuti. I suoi 3 anni sono stati un bellissimo sogno. Se Napoli si aspetta da lui che si possa giocare di nuovo in quel modo lì, penso che non possa più succedere. Sarri non troverebbe gli stessi giocatori o dei nuovi che fanno quello che lui vuole. E se va male? Si ricorderebbero di questo e non di quello del triennio 2015-18”.