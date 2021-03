Il Roma – Gattuso e il dualismo tra i portieri: la scelta anti-Sassuolo

La gestione Gattuso a Napoli è ben nota anche per l’infinito dualismo tra Meret e Ospina. Il colombiano è stato in più occasioni preferito a Meret perchè il tecnico calabrese lo ritiene più adatto per costruire l’azione dal basso.

Secondo l’edizione odierna de Il Roma, Gattuso sarebbe intenzionato a schierare David Ospina dal primo minuto: “Torna David Ospina e fa felice Gattuso. Rino non vedeva l’ora di recuperare il portiere colombiano, che ha smaltito l’infortunio rimediato prima della gara contro la Juventus. Dopo aver recuperato il problema muscolare, toccherà all’ex Arsenal partire titolare al Mapei contro il Sassuolo. Meret pronto a tornare in panchina”.