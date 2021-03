Il Roma – De Zerbi sarà osservato da De Laurentiis: nuovo traguardo raggiunto dall’allenatore

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, avrà da affrontare una giornata molto particolare. Oggi al Mapei è un compleanno speciale quello che festeggia contro il suo ex Napoli. L’allenatore raggiunge 100 panchine in Serie A con il club neroverde.

Secondo l’edizione odierna de Il Roma, l’ex Napoli avrà i riflettori puntati addosso da Aurelio De Laurentiis: “Osservato speciale di De Laurentiis e compleanno in campo. Magari, perchè no, per fare breccia nel presidente del Napoli, che lo tiene presente per la prossima stagione, assieme ad altri tecnici”.