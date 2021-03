Grassani: “Lazio-Torino? La stessa situazione di Juventus-Napoli, il Toro ha ragione”

L’avvocato Mattia Grassani ha commentato l’episodio più discusso delle ultime ore, ovvero la partita tra Lazio-Torino. I granata, come imposto dall’Asl di Torino, erano in quarantena fino alla mezzanotte e non potevano lasciare assolutamente la città.

Ecco quanto dichiarato dall’avvocato Grassani nell’edizione odierna di TuttoSport: “La risposta è contenuta nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni numero 1/2021, proprio in occasione di Juventus-Napoli, che ha chiarito la corretta applicazione del Protocollo FIGC, che richiama la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020. Vi era esplicitamente scritto che le Asl di competenza potevano gestire esclusivamente le gestioni delle positività. Non vedo grosse differenze tra i due casi delle partite. A mio avviso la Lega per ragioni non solo regolamentari, ma anche di buon senso, dovrebbe prenderne atto”.