Ghoulam non adatto a marcare Berardi: al suo posto ci sarà Hysaj

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle ultime di formazione legate al Napoli che sfiderà il Sassuolo alle 18:30 al Mapei Stadium: ci sarà Demme al posto di Bakayoko a centrocampo, perchè serve gente rapida per contrastare il veloce possesso palla del Sassuolo. Stesso discorso varrà anche per il terzino sinistro, con Faouzi Ghoulam ritenuto non adatto a marcare uno come Domenico Berardi visto che non è ancora pronto per giocare tre partite di fila e al suo posto dovrebbe esserci Elseid Hysaj (se si dovesse sentire pronto), altrimenti Mario Rui.