GdS – Sassuolo-Napoli, punti pesanti per l’Europa e un occhio rivolto verso il futuro

Questa sera al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Napoli, match importantissimo per le ambizioni europee per entrambi i club. Roberto De Zerbi ha come obiettivo di raggiungere il settimo posto mentre Gattuso insegue la zona Champions.

Ecco quanto rilevato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Roberto De Zerbi ha lasciato intendere che il Sassuolo punterà ad entrare in zona Europa. Ma Rino Gattuso non vuole perdere l’occasione di aprire una serie positiva. I tre punti ottenuti contro il Benevento hanno riportato un po’ di ottimismo e fiducia nell’ambiente napoletano. Tre punti che però non sono bastati per risolvere dubbi sul suo Napoli. L’eliminazione in Europa è stata accolta come una sorta di liberazione ed allora l’unico interesse di questo Napoli resta il quarto posto, l’ultimo per giocare la prossima Champions League”.