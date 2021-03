GdS – La FIGC opta per il rinvio ma la Lega dice no, un’altra partita fantasma in Serie A

Una nuova polemica si è abbattuta in Seria A, in seguito al focolaio Covid che si è sviluppato in casa Torino. I granata dopo aver usufruito del “bonus” contro il Sassuolo, sono rimasti bloccati in città rispettando le regole imposte dall’Asl di competenza.

Ecco quanto rilevato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ora il pallone passa al giudice sportivo, che sulla sua scrivania si trova per la seconda volta un match Asl-Lega, a cinque mesi dal caso Juventus-Napoli. La Lega si è opposta scegliendo di rinviare il match. Il presidente Gravina, tra l’altro, aveva preso in considerazione l’ipotesi rinvio ma ha trovato l’opposizione della maggioranza dei club. Tempi del verdetto? Probabilmente nel prossimo fine settimana”.