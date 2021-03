Gattuso vuole aprire una serie positiva: c’è diffidenza intorno a lui

Gennaro Gattuso vuole aprire una serie di risultati positivi dopo la bella vittoria contro il Benevento, per portare serenità all’ambiente azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, questi tre punti “non sono bastati ad allontanare i dubbi e le perplessità sul suo Napoli, reduce da una serie di risultati deludenti, per punteggio e prestazioni. I tormenti degli ultimi due mesi hanno generato un clima di diffidenza intorno all’allenatore, a metterlo per primo in discussione, è stato proprio Aurelio De Laurentiis che nelle ultime settimane ha aperto un vero e proprio casting per individuarne l’eventuale sostituto nel caso avesse deciso per l’esonero”.