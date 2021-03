Gattuso ieri a Castel Volturno non ha guidato l’ allenamento di rifinitura perché era molto raffreddato: è rimasto a casa per precauzione e ha tenuto a distanza una lezione video con gli azzurri (l’ allenamento sul campo è stato guidato dal secondo allenatore Riccio).

In tardo pomeriggio è partito regolarmente in aereo con la squadra per Reggio Emilia. Il tecnico calabrese è risultato negativo al tampone al Covid-19 effettuato ieri mattina. Negativi anche tutti gli altri uomini dello staff, gli azzurri e gli altri componenti del gruppo squadra.

Fonte: Il Mattino