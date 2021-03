FOCUS – Sassuolo-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Al Mapei Stadium andrà in scena alle 18,30 il match fra Sassuolo e Napoli valido per 25a giornata di Serie A. Gli azzurri dopo aver vinto contro il Benevento vogliono continuare sui binari giusti per provare a raggiungere i 4 vagoni che porteranno a fine stagione alla Champions, d’altro canto il Sassuolo, che lo scorso turno ha riposato dato il rinvio del match con il Torino, ora torna in campo con le pile decisamente cariche e con la voglia di ritornare a fare risultati. Gli emiliani non se la passano benissimo, infatti nelle ultime 5 gare hanno collezionato ben 2 sconfitte e altrettanti pareggi e solo una vittoria contro il fanalino di coda della classifica di Serie A, ovvero il Crotone. I partenopei dal canto loro vivono un momento paragonabile ad un altalena, tanti alti bassi con 3 vittorie e 2 sconfitte, arrivate dopo prestazioni sottotono e al quanto anonime contro Genoa e Atalanta.

I precedenti sono nettamente a favore degli uomini fi Gattuso. Il bilancio dei 7 precedenti detta: 1 successo Sassuolo, 3 pareggi e 3 vittorie Napoli. Questo sarà l’ottavo incontro il quel di Reggio Emilia. L’ultima vittoria degli azzurri risale al dicembre 2019, il Napoli di Gattuso iniziava ad ingranare e grazie alla rete di Allan e ad un autogol di Obiang riuscì a battere 2-1 i nero-verdi. L’ultimo pareggio fra le compagini risale al 10 marzo 2019, finì 1-1. L’ultimo vittoria dei padroni di casa fra le mura amiche risale al 23 agosto 2015, vittoria del tutto inaspettata per 2-1 che vide cadere in primo Napoli di Sarri.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN 1 sul canale 209 di Sky, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 9,99 euro.

Probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo All. De Zerbi.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam: Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.