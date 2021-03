Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, starebbe per recuperare pienamente dall’infortunio. L’argentino, infatti, sta facendo delle terapie e delle cure che dovrebbero terminare tra 10 giorni, a ridosso della partita contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In quella data, quindi, Dybala potrebbe tornare in campo. Ci sarà, quindi, anche contro il Napoli nella gara di recupero il 17 marzo.