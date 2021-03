Del Genio: “Secondo me le formazioni che si leggono in giro sono sbagliate, aspettiamo le 18:30”

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della formazione che Gattuso schiererà quest’oggi per Sassuolo Napoli.

Le sue parole:

Circola una notizia sul Napoli, ma direi di aspettare questa sera alle 18,30. Solo dopo capiremo. Si dice che Gattuso contro il Sassuolo giocherà con il 4-3-3, ma io penso che schiererà gli azzurri con il solito modulo 4-2-3-1. Non vedo perché non debba giocare Mario Rui se Ghoulam non ce la fa a fare tre partite consecutive. Ma non darei segnali di timore all’avversario.

er questo credo che non giocherà con il 4-3-3, vedremo nelle prossime ore le scelte che andrà a fare il tecnico. Non sono per la prudenza a questo punto della stagione, preferirei che il Napoli sia propositivo contro il Sassuolo di De Zerbi. Una squadra che ti prende con forte pressing, bisogna fare molta attenzione per me. Partire dal basso o no? E’ troppo semplicistico ridurre questo principio, bisognerebbe parlarne a seconda dei momenti specifici della gara”.