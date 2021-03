Del Genio: “Formazione? Non credo al 4-3-3, penso ci sarà il 4-2-3-1”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della gara del Napoli di quest’oggi contro il Sassuolo:

“Formazione? Non credo si partirà col 4-3-3 e non capisco perché portare Zielinski lontano da Mertens. Credo che il Napoli giocherà col 4-2-3-1 e per Fabian giocare con Demme o Bakayoko non è che faccia molta differenza. Hysaj o Mario Rui a sinistra? Se gioca il prima vai a privilegiare la fase difensiva a discapito di quella offensiva. Al di la di come giocherà Hysaj, in questo momento non manderei mai segnali prudenti”.