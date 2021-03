De Zerbi in conferenza: “Ci manca qualcosa per esplodere. Possiamo sognare l’Europa, vi spiego”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa post Sassuolo-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Un pareggio contro il Napoli è sempre prezioso, anche se, onestamente, oggi meritavamo la vittoria. Il Napoli ha giocatori forti e ci ha attaccato spesso, i tre punti per noi sarebbero stati giusti visto quanto abbiamo creato. Alla mia squadra manca quel qualcosa per fare il salto di qualità, per esplodere, a volte penso sia colpa mia. In ogni caso, se commetto degli errori sono io il primo a pagare, oggi avremmo potuto fare molto di più: ad esempio, dovevamo chiudere subito Insigne quando riceveva il pallone. In generale, se la palla ce l’hanno gli avversari bisogna saper leggere le situazioni”.

“Se ritroveremo le vittorie allora potremmo pensare in grande, l’Europa passa da 3-4 vittorie consecutive. e’ questo il primo obiettivo, altrimenti il distacco aumenterà. Le 100 partite con il Sassuolo sono un’enorme soddisfazione per me, poi per quanto riguarda il futuro posso dire che sicuramente non resterò qui all’infinito, tuttavia non penso ad altre panchine, sono concentrato su quello che sto facendo qui. Parlerò con la società, sono pronto a difendere il mio posto”.