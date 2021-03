Corbo: “Per la partita di stasera non capisco una scelta di Gattuso”

Il Napoli è pronto ad affrontare il Sassuolo per la partita che vale il venticinquesimo turno di Serie A e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe tornare Demme da titolare al posto di Bakayoko che dovrebbe riposare un turno.

Antonio Corbo, a proposito di questo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su questa decisione di Gattuso.

Le sue parole:

“L’Inter di Antonio Conte ha insegnato che quando si trova la quadra bisogna lasciare la squadra così com’è senza cambiare sempre. A questo punto io stasera avrei confermato Bakayoko. Il calciatore ha giocato bene contro il Benevento. Se continuiamo a cambiare di volta in volta non ci sarà mai ordine in questa squadra. Lo dico prima, ci vuole coraggio, ma trovo illogica questa scelta di Gattuso“