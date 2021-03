La lunga assenza di Dries Mertens ha pesato tanto sull’attacco azzurro e sulla classifica. Gli sono bastati pochi minuti contro il Benevento per spingere il pallone in rete e guidare la manovra offensiva. Il belga è fondamentale per Gennaro Gattuso data l’indisponibilità di Victor Osimhen e Andrea Petagna.