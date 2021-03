TMW – Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Mertens confermato, dubbio in difesa per Gattuso

Tuttomercatoweb riporta le probabili formazioni della sfida di domani mercoledì 3 marzo alle ore 18.30 tra Sassuolo e Napoli.

Sassuolo – Fuori per infortunio Boga, l’ex Chiriches e Bourabia, i dubbi di De Zerbi sono in difesa e a centrocampo. Restano infatti vivi due ballottagi: quello a sinistra tra Muldur e Toljan, con il primo in vantaggio, e quello sulla trequarti tra Lopez e Troarè, con il primo favorito.

Probabile formazione (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez Djuricic; Caputo.

Napoli – Gli azzurri sono ancora alle prese con molti infortuni, pesa anche la squalifica di Koulibaly. Scelte obbligate quindi in difesa dove l’unico dubbio è tra Mario Rui e Ghoulam con il portoghese favorito. Dubbio anche in porta dove torna Ospina, favorito su Meret. Un ritorno importante è anche a centrocampo, dove va per una maglia da titolare Demme. In avanti, confermato Mertens.

Probabile formazione (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.