Sorrentino a KKN: “Il Napoli-Chievo del 2018 fu indimenticabile, tremava tutto!”

L’ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei ricordi delle sfide contro gli azzurri, in particolare quella della stagione 2017/18.

“Quel Napoli-Chievo lo ricordo benissimo perché fu una giornata storica, indimenticabile. Certo, per noi in negativo, ma indimenticabile. Andammo in vantaggio, parai un rigore a Mertens e poi nei minuti di recupero succede quel che succede. Lo stadio tremava, tremava tutto. Se non ricordo male la partita successiva sarebbe stata con la Juventus, se non avessero vinto contro di noi sarebbe stato diverso”.