Mercoledì tre marzo alle ore 18:30 il Napoli scenderà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium! La sfida, valida per la 25^a giornata di Serie A, sarà un match tutt’altro che scontato con Rino Gattuso che vorrà prendersi la rivincita con Roberto De Zerbi dopo la partita dell’andata al Maradona. Il match andrà in onda su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Donati.