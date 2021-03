RAI, Di Gennaro: Situazione Lazio-Torino, i giornali ad ottobre erano contro il Napoli…”

Lazio-Torino non sarà rinviata, questa è la decisione della Lega Calcio, nonostante il focolaio in casa granata. La situazione è analoga a quanto successo ad ottobre in occasione di Juventus-Napoli. Il giornalista RAI, Dario Di Gennaro, ha commentato una contraddizione della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport, che ai tempi erano contro il Napoli, mentre oggi si trovano dalla parte del Torino.

Il commento:

Da non credersi

Oggi la #Gazzetta (di #Cairo) sta col #Torino che non si presenterà a Roma per #LazioTorino, assenza più che mai giustificata. Però a ottobre era contro il #Napoli non partito per #JuventusNapoli



E #TuttoSport non fece titolone invitando il Napoli a non partire