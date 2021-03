PRIMA PAGINA – Il Mattino, Orsato racconti il dialogo col Var

La prima pagina de Il Mattino mette al centro le dichiarazioni dell’arbitro Daniele Orsato. L’arbitro ha ammesso l’errore sul non aver concesso il secondo giallo a Miralem Pjanic nel match Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018. Una partita che poi si rivelerà decisiva per l’assegnazione di quello scudetto. A commentare è stato l’ex procuratore Figc Giuseppe Pecoraro: “Orsato ora racconti il dialogo con il Var su Pjanic. C’è spazio anche per il terremoto in casa Barcellona. L’ex presidente Bartomeu, “nemico” di Messi, in cella per il BarçaGate. L’indagine secondo cui la società blaugrana avrebbe usufruito di una società terza per screditare chiunque parlasse negativamente della sua presidenza, giocatori compresi.