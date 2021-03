Perillo: “Contro il Sassuolo sarà un test importante. Su De Zerbi…”

Antonello Perillo, giornalista Rai, durante Arena Maradona, in onda su Radio Crc, ha parlato di alcuni temi riguardanti il Napoli. “Nella vittoria col Benevento è stato fondamentale il recupero di Mertens. Il belga non è ancora al top della condizione, ha comunque realizzato un gol alla Inzaghi. Contro il Sassuolo, il Napoli dovrà affrontare un test importante, sarà una bella sfida, perché ci sarà il confronto tra Gattuso e De Zerbi, uno degli allenatori seguiti dal Napoli per la prossima annata”.

La partita contro il Sassuolo sarà importantissima per verificare quali sono le condizioni del Napoli e se gli uomini di Gattuso sono tornati sulla giusta traiettoria. La corsa sarà dura e le avversarie non sono da meno, ma i partenopei hanno tutte le carte in regola per raggiungere la qualificazione in Champions League.