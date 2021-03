L’ ultima nota lieta in casa Napoli potrebbe riguardare Kostas Manolas, per il quale si potrebbe ipotizzare un recupero già per l’ impegno di domani sera contro il Sassuolo.

Il greco – alle prese con una distorsione alla caviglia – ha svolto parte dell’ allenamento in gruppo, e ciò fa ben sperare di poterlo riavere almeno in panchina. Ancora nulla da fare invece per Petagna e Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport