CdM: “Lozano vuole rientrare in campo contro il Milan”

Hirving Lozano è sicuramente una delle sorprese di questo campionato del Napoli. L’attaccante azzurro, però, non scende in campo dal match contro la Juve. Infatti, al messicano è stata evidenziata una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Ma, secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il calciatore dovrebbe rientrare il 14 marzo, quando i partenopei affronteranno il Milan: “Il messicano, uno dei calciatori più in forma della squadra di Gattuso, punta a farcela per il match contro il Milan. Alternando terapie e lavoro personalizzato per superare l’infortunio”.