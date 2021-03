L’attacco azzurro ha lo score più basso delle prime sette squadre in classifica, 11 gol segnati da Mertens, Osimhen e Petagna. Solo la Roma si avvicina agli azzurri, con 13 reti messe a segno con Dzeko e Mayoral. Altri attaccanti come Lukaku, Ibrahimovic o Muriel hanno segnato più reti da soli. Ovviamente, nel caso del Napoli, c’è da prendere in considerazione gli infortuni, che hanno decimato la rosa azzurra nelle scorse settimane. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.