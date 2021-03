L’ospite più atteso di quest’edizione di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic, ha fatto il suo esordio come ce lo aspettavamo. Lo svedese entra in scena sulle note di una tipica melodia balcanica, in virtù delle sue origini bosniaco-croate, e rompe il ghiaccio scherzando con il conduttore Amadeus:

”Buonasera Amadeus e buonasera Italia, è un onore per me essere qui ma è anche un onore per te avermi qui. Di solito mi sento grande,potente mentre qui mi sento piccolo. Ma sempre più grande e potente di te”.