GdS: “Contro il Milan Gattuso avrà a disposizione l’attacco titolare”

Giornata dopo giornata Rino Gattuso sta recuperando tutti i calciatori indisponibili. Rientri fondamentali per guadagnarsi un posto un Champions League. Infatti, secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per la gara contro il Milan, in programma domenica 14 marzo, il mister potrà avere a sua disposizione l’attacco titolare: “Per quella data, in campo potrebbe andarci la formazione dei titolarissimi. Con Mertens nel tridente offensivo, insieme con Lozano e Insigne, alle spalle di Osimhen, unica punta”.