CdM – Petagna, il suo recupero desta preoccupazione: lo scenario è cupo! I tempi di recupero

Pian piano il Napoli e Gennaro Gattuso stanno recuperando i propri indisponibili. Alcuni sono già tornati, altri sono pronti al recupero e qualcuno invece desta ancora preoccupazione. Andrea Petagna, a quanto pare, è l’unico tra gli indisponibili che sulle spalle ha uno scenario più cupo. Il suo recupero procede molto lentamente, e il suo rientro in campo non è vicino: addirittura si ipotizza un ritorno per la sfida con il Crotone, dopo la sosta di fine marzo. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.