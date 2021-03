Nel corso di ”Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, c’è stato l’intervento di Fabio Baldas, ex designatore degli arbitri di serie A e di B, che si è espresso sulla novità delle interviste agli arbitri nel post-gara:

”Le interviste agli arbitri nel post-gara serviranno ad avere un punto di vista in più, Trentalange insisterà su questa novità, ma credo che com’è stato per Orsato sarà anche per tutti gli altri, ossia serviranno solo ad ammettere errori di cui già siamo a conoscenza”.