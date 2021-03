Vinicio: “Bellissimo che a Napoli si ricordino di me. Champions? Vi dico la mia”.

Luis Vinicio, ex giocatore ed ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, dove ha parlato della sua vita e della sua stima per la piazza napoleatana: “A breve uscirà la mia biografia “Luis Vinicio, il Leone di Belo Horizonte” e ne sono molto contento. Non immaginavo che la mia storia potesse interessare ancora a qualcuno, né pensavo che la vita di un ex calciatore ed ex allenatore potesse essere oggetto di un libro. Ne sono contento e spero piaccia a tutti. Il mio rapporto con Napoli è speciale, mi sento partenopeo adottivo, amo questa città, ho scelto di vivere qui per sempre”.

“Ancora oggi mi emoziona il fatto che le persone si ricordino di me. Quando esco, o uscivo visto il Covid, è un continuo stringere le mani e scattare foto. È una cosa meravigliosa e sarò per questo sempre grato a Napoli. E non capisco invece i calciatori di oggi quando si lamentano di questo affetto. Spero che il Napoli di Gattuso possa arrivare in Champions, ha buone qualità ma alterna eccessivamente momenti buoni a black out durante la stessa partita. Se trova continuità può fare molto bene nel finale di stagione. La cosa che mi irrita è, però, questo continuo giocare all’indietro, non ne comprendo la necessità”.